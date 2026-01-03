Новини
Спорт »
Тенис »
Григор Димитров стартира сезона в Бризбън срещу квалификант

Григор Димитров стартира сезона в Бризбън срещу квалификант

3 Януари, 2026 10:11 707 1

Водачът в турнира, руснакът Даниил Медведев, ще премери сили с опасния унгарец Мартон Фучович още в първия кръг

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Григор Димитров ще открие новия тенис сезон в Бризбън, Австралия, където жребият му отреди да се изправи срещу квалификант в първия кръг на престижния турнир от категория ATP 250. Надпреварата бележи началото на годината за световния тенис елит и обещава оспорвани битки още от самото начало.

Димитров, който вече два пъти е триумфирал на австралийските кортове, попадна в долната половина на основната схема. Там водач е испанецът Алехандро Давидович-Фокина, заемащ 14-ата позиция в световната ранглиста.

Ако Гришо преодолее първото си препятствие, във втория кръг го очаква евентуален двубой с петия поставен – канадеца Денис Шаповалов, с когото го свързва приятелство и множество паметни срещи, или с още един квалификант.

В същата част на схемата се намира и харизматичният австралиец Ник Кирьос, който получи "уайлд кард" от организаторите след впечатляващата си победа в "Битката на половете" срещу световната №1 Арина Сабаленка. Кирьос ще започне участието си срещу сънародника си Александър Ковачевич, а евентуален полуфинал между него и Димитров би бил истински спектакъл за феновете.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

  жестокост

    0 0 Отговор
    Искат да загуби срещу слабак.

    10:45 03.01.2026

