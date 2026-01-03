Новини
3 Януари, 2026 10:39 583 0

Ето какво може да гледате днес

Спортът по ТВ в събота (3 януари) - 1
Снимка: shutterstock.com
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

11.50 Северна комбинация: Световна купа в Шьонах, малка шанца, жени - Евроспорт 2

12.50 Северна комбинация: Световна купа в Шьонах, малка шанца, мъже - Евроспорт 1

13.10 Ски бягане: Тур дьо ски във Вал ди Фиеме, спринт, мъже и жени, квалификация - Евроспорт 2

13.30 Футбол: Комо – Удинезе - МАХ Спорт 3

14.00 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Кранска гора, втори манш, гигантски слалом, жени - Евроспорт 1

14.30 Футбол: Астън Вила – Нотингам - Диема спорт 2

14.30 Футбол: Селтик – Рейнджърс - Ринг тв

15.00 Футбол: Селта – Валенсия - МАХ Спорт 4

15.15 Ски скокове: Четирите шанци в Инсбрук, мъже, квалификация - Евроспорт 1

15.30 Ски бягане: Тур дьо ски във Вал ди Фиеме, спринт, мъже и жени - Евроспорт 2

16.00 Футбол: Сасуоло – Парма - МАХ Спорт 3

16.40 Северна комбинация: СК в Шьонах, ски бягане на 10 км, мъже - Евроспорт 1

17.00 Футбол: Уулвърхемптън – Уест Хем - Диема спорт 3

17.00 Футбол: Брайтън – Бърнли - Диема спорт 2

17.00 Футбол: Дънди Юнайтед – Дънди - Ринг тв

17.15 Футбол: Осасуна – Атлетико - МАХ Спорт 4

18.00 Футбол: Сенегал - Судан - МАХ Спорт 1

18.00 Футбол: Монако – Лион - Диема спорт

19.00 Футбол: Ювентус – Лече - МАХ Спорт 3

19.00 Волейбол: Тренто – Лубе - МАХ Спорт 2

19.00 Баскетбол: Ховентуд – Тенерифе - Нова спорт

19.30 Футбол: Елче – Виляреал - МАХ Спорт 4

19.30 Футбол: Борнемут – Арсенал - Диема спорт 2

20.00 Футбол: Ница – Страсбург - Диема спорт 3

20.00 Футбол: Бенфика – Ещорил - Ринг тв

21.00 Футбол: Мали - Тунис - МАХ Спорт 1

21.00 Баскетбол: Гран Канария – Мурсия - Нова спорт

21.00 Ски алпийски дисциплини: СК в Кранска гора, първи манш, гигантски слалом - Евроспорт 2

21.45 Футбол: Аталанта – Рома - МАХ Спорт 3

22.00 Футбол: Еспаньол – Барселона - МАХ Спорт 4

22.00 Баскетбол: Рио Бреоган – Уникаха - Диема спорт

22.05 Футбол: Лил – Рен - Диема спорт 3

22.30 Хокей: НХЛ / Едмънтън – Филаделфия - МАХ Спорт 2

00.00 Баскетбол: НБА / Маями – Минесота - Диема спорт 2


