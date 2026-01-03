Спортът по ТВ в събота (3 януари)

11.50 Северна комбинация: Световна купа в Шьонах, малка шанца, жени - Евроспорт 2
12.50 Северна комбинация: Световна купа в Шьонах, малка шанца, мъже - Евроспорт 1
13.10 Ски бягане: Тур дьо ски във Вал ди Фиеме, спринт, мъже и жени, квалификация - Евроспорт 2
13.30 Футбол: Комо – Удинезе - МАХ Спорт 3
14.00 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Кранска гора, втори манш, гигантски слалом, жени - Евроспорт 1
14.30 Футбол: Астън Вила – Нотингам - Диема спорт 2
14.30 Футбол: Селтик – Рейнджърс - Ринг тв
15.00 Футбол: Селта – Валенсия - МАХ Спорт 4
15.15 Ски скокове: Четирите шанци в Инсбрук, мъже, квалификация - Евроспорт 1
15.30 Ски бягане: Тур дьо ски във Вал ди Фиеме, спринт, мъже и жени - Евроспорт 2
16.00 Футбол: Сасуоло – Парма - МАХ Спорт 3
16.40 Северна комбинация: СК в Шьонах, ски бягане на 10 км, мъже - Евроспорт 1
17.00 Футбол: Уулвърхемптън – Уест Хем - Диема спорт 3
17.00 Футбол: Брайтън – Бърнли - Диема спорт 2
17.00 Футбол: Дънди Юнайтед – Дънди - Ринг тв
17.15 Футбол: Осасуна – Атлетико - МАХ Спорт 4
18.00 Футбол: Сенегал - Судан - МАХ Спорт 1
18.00 Футбол: Монако – Лион - Диема спорт
19.00 Футбол: Ювентус – Лече - МАХ Спорт 3
19.00 Волейбол: Тренто – Лубе - МАХ Спорт 2
19.00 Баскетбол: Ховентуд – Тенерифе - Нова спорт
19.30 Футбол: Елче – Виляреал - МАХ Спорт 4
19.30 Футбол: Борнемут – Арсенал - Диема спорт 2
20.00 Футбол: Ница – Страсбург - Диема спорт 3
20.00 Футбол: Бенфика – Ещорил - Ринг тв
21.00 Футбол: Мали - Тунис - МАХ Спорт 1
21.00 Баскетбол: Гран Канария – Мурсия - Нова спорт
21.00 Ски алпийски дисциплини: СК в Кранска гора, първи манш, гигантски слалом - Евроспорт 2
21.45 Футбол: Аталанта – Рома - МАХ Спорт 3
22.00 Футбол: Еспаньол – Барселона - МАХ Спорт 4
22.00 Баскетбол: Рио Бреоган – Уникаха - Диема спорт
22.05 Футбол: Лил – Рен - Диема спорт 3
22.30 Хокей: НХЛ / Едмънтън – Филаделфия - МАХ Спорт 2
00.00 Баскетбол: НБА / Маями – Минесота - Диема спорт 2
