Лудогорец започва зимната си подготовка директно в Турция – ето пълната програма на шампионите

Футболната зима за Лудогорец стартира с нова енергия и амбиции! Разградските орли ще дадат начало на своята подготовка за пролетния полусезон на 5 януари, като този път ще пропуснат традиционното събиране у дома и ще се отправят направо към слънчевия турски курорт Белек.

Причината за тази промяна е стегнатият график на тима – лагерът в Турция ще бъде по-кратък от обикновено, а още в края на януари Лудогорец ги очакват важни битки в Лига Европа. Затова част от футболистите ще отпътуват от София към Анталия още на 4 януари, като полетът им е насрочен за 8:15 сутринта.

В рамките на престоя си в Белек, шампионите ще премерят сили в две контролни срещи. На 11 януари от 17:00 ч. българско време Лудогорец ще се изправи срещу унгарския Пакши, а три дни по-късно – на 14 януари от 16:00 ч. – ще срещне полския Ракув.

Тези проверки ще дадат възможност на треньорския щаб да тества нови тактики и да изпробва формата на отбора преди официалните мачове.

След интензивния лагер, на 20 януари тимът ще отпътува директно от Анталия към Глазгоу, където на 22 януари предстои сблъсък с шотландския гранд Рейнджърс. Двубоят на легендарния стадион „Айброкс“ ще започне в 20:00 ч. местно време (22:00 ч. българско).