Новини
Спорт »
Бг футбол »
Лудогорец започва зимната си подготовка директно в Турция – ето пълната програма на шампионите

Лудогорец започва зимната си подготовка директно в Турция – ето пълната програма на шампионите

3 Януари, 2026 13:34 442 0

  • лудогорец-
  • подготовка-
  • белек-
  • лига европа-
  • футбол

В края на януари тимът има важни битки в Лига Европа

Лудогорец започва зимната си подготовка директно в Турция – ето пълната програма на шампионите - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Футболната зима за Лудогорец стартира с нова енергия и амбиции! Разградските орли ще дадат начало на своята подготовка за пролетния полусезон на 5 януари, като този път ще пропуснат традиционното събиране у дома и ще се отправят направо към слънчевия турски курорт Белек.

Причината за тази промяна е стегнатият график на тима – лагерът в Турция ще бъде по-кратък от обикновено, а още в края на януари Лудогорец ги очакват важни битки в Лига Европа. Затова част от футболистите ще отпътуват от София към Анталия още на 4 януари, като полетът им е насрочен за 8:15 сутринта.

В рамките на престоя си в Белек, шампионите ще премерят сили в две контролни срещи. На 11 януари от 17:00 ч. българско време Лудогорец ще се изправи срещу унгарския Пакши, а три дни по-късно – на 14 януари от 16:00 ч. – ще срещне полския Ракув.

Тези проверки ще дадат възможност на треньорския щаб да тества нови тактики и да изпробва формата на отбора преди официалните мачове.

След интензивния лагер, на 20 януари тимът ще отпътува директно от Анталия към Глазгоу, където на 22 януари предстои сблъсък с шотландския гранд Рейнджърс. Двубоят на легендарния стадион „Айброкс“ ще започне в 20:00 ч. местно време (22:00 ч. българско).


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ