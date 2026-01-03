Пред централния вход на ст. „Българска армия“ ще бъде оформен възпоменателен кът в памет на Димитър Пенев

Днес (3 януари) след 20:00 ч. пред централния вход на стадион „Българска армия“ ще бъде оформен възпоменателен кът в памет на Димитър Пенев.
Там всеки ще може да го почете с цветя, да запали свещ или да остави предмет за спомен.
Това информираха от ЦСКА.
Поклон пред светлата му памет!
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
все едно да кръстите улица на рачко прьдлето
Коментиран от #2
19:51 03.01.2026
2 Гешевче
До коментар #1 от "1488":А на теб ли да давам почит прос та Ко.
20:14 03.01.2026
3 ООрана държава
20:16 03.01.2026