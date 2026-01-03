Новини
Спорт »
Бг футбол »
Пред централния вход на ст. „Българска армия“ ще бъде оформен възпоменателен кът в памет на Димитър Пенев

3 Януари, 2026 19:48 441 3

Това ще стане още днес след 20 часа

Пред централния вход на ст. „Българска армия“ ще бъде оформен възпоменателен кът в памет на Димитър Пенев - 1
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Днес (3 януари) след 20:00 ч. пред централния вход на стадион „Българска армия“ ще бъде оформен възпоменателен кът в памет на Димитър Пенев.

Там всеки ще може да го почете с цветя, да запали свещ или да остави предмет за спомен.

Това информираха от ЦСКА.

Поклон пред светлата му памет!


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    2 2 Отговор
    що давате почит на ония опростачили българите
    все едно да кръстите улица на рачко прьдлето

    Коментиран от #2

    19:51 03.01.2026

  • 2 Гешевче

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    А на теб ли да давам почит прос та Ко.

    20:14 03.01.2026

  • 3 ООрана държава

    0 0 Отговор
    Паметник заслужава Чичо Митко

    20:16 03.01.2026

