Пред централния вход на ст. „Българска армия“ ще бъде оформен възпоменателен кът в памет на Димитър Пенев

Днес (3 януари) след 20:00 ч. пред централния вход на стадион „Българска армия“ ще бъде оформен възпоменателен кът в памет на Димитър Пенев.

Там всеки ще може да го почете с цветя, да запали свещ или да остави предмет за спомен.

Това информираха от ЦСКА.

Поклон пред светлата му памет!