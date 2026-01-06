Новини
Спорт »
Световен футбол »
Кевин Кампл от Лайпциг се прощава с футбола заради смъртта на брат си

Кевин Кампл от Лайпциг се прощава с футбола заради смъртта на брат си

6 Януари, 2026 06:45 473 0

  • кевин кампл-
  • рб лайпциг-
  • футбол

Полузащитникът се оттегля, за да бъде близо до семейството си и болния си баща

Кевин Кампл от Лайпциг се прощава с футбола заради смъртта на брат си - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Драматична лична загуба принуди Кевин Кампл да сложи точка на кариерата си. 30-годишният полузащитник ще напусне РБ Лайпциг през януари, като се разтрогне по взаимно съгласие с клуба, за да се върне в родния си град Золинген и да бъде близо до семейството си.

Причината за решението е тежък удар – през октомври почина внезапно брат му Секи. „Тази загуба ми отвори очите – сподели Кампл. – Времето, което имаме, не е много и е важно да го прекарваме с най-близките си. Искам да бъда вкъщи, особено защото баща ми не е добре и искам да съм до него колкото се може повече.“

След осем и половина години в Лайпциг полузащитникът ще си тръгне, отказвайки над милион евро от останалия си договор, за да постави семейството пред кариерата.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ