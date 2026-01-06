Кевин Кампл от Лайпциг се прощава с футбола заради смъртта на брат си

Драматична лична загуба принуди Кевин Кампл да сложи точка на кариерата си. 30-годишният полузащитник ще напусне РБ Лайпциг през януари, като се разтрогне по взаимно съгласие с клуба, за да се върне в родния си град Золинген и да бъде близо до семейството си.

Причината за решението е тежък удар – през октомври почина внезапно брат му Секи. „Тази загуба ми отвори очите – сподели Кампл. – Времето, което имаме, не е много и е важно да го прекарваме с най-близките си. Искам да бъда вкъщи, особено защото баща ми не е добре и искам да съм до него колкото се може повече.“

След осем и половина години в Лайпциг полузащитникът ще си тръгне, отказвайки над милион евро от останалия си договор, за да постави семейството пред кариерата.