Кметът на Враца - Калин Каменов: Най-българският отбор в първенството!

Ботев Враца отново доказа, че българският дух и упоритост могат да надделеят над всякакви предизвикателства. В напрегнатия 25-и кръг на Първа лига, момчетата на треньора Тодор Симов извоюваха ценна победа с 1:0 срещу гостуващия Арда Кърджали, като на терена блеснаха цели 12 български футболисти.

Кметът на Враца и член на Изпълнителния комитет на Българския футболен съюз - Калин Каменов, не скри гордостта си от успеха на местния тим. В социалните мрежи той отправи вдъхновяващо послание към отбора и феновете, подчертавайки значението на доверието в родните играчи.

"Въпреки всичко и въпреки всички душмани, Ботев Враца показва, че когато залагаш на родни играчи, успехът е възможен! Браво на момчетата на Тодор Симов и на ръководството на най-българския отбор в първенството!, написа Каменов във Facebook.