Кметът на Враца - Калин Каменов: Най-българският отбор в първенството!

8 Март, 2026 14:58 847 6

Врачани победиха Арда в последния си мач

Кметът на Враца - Калин Каменов: Най-българският отбор в първенството! - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ботев Враца отново доказа, че българският дух и упоритост могат да надделеят над всякакви предизвикателства. В напрегнатия 25-и кръг на Първа лига, момчетата на треньора Тодор Симов извоюваха ценна победа с 1:0 срещу гостуващия Арда Кърджали, като на терена блеснаха цели 12 български футболисти.

Кметът на Враца и член на Изпълнителния комитет на Българския футболен съюз - Калин Каменов, не скри гордостта си от успеха на местния тим. В социалните мрежи той отправи вдъхновяващо послание към отбора и феновете, подчертавайки значението на доверието в родните играчи.

"Въпреки всичко и въпреки всички душмани, Ботев Враца показва, че когато залагаш на родни играчи, успехът е възможен! Браво на момчетата на Тодор Симов и на ръководството на най-българския отбор в първенството!, написа Каменов във Facebook.


  • 1 Цесекар

    4 1 Отговор
    Браво,пичове!

    15:07 08.03.2026

  • 2 Гост

    3 0 Отговор
    Честито на момчетата! Ала как състав от 11 стара 12? Знам, ама е написано аматьорски! А, и щор тоя кмет е член па МФС, оле майко....
    ПС
    Що прозорците са със решетки....?

    15:09 08.03.2026

  • 3 Кмета мафиот от герб враца

    7 0 Отговор
    Калине чиста калинка си която краде и на сън, по крадливи от този са кмета на лом и чипровци

    15:16 08.03.2026

  • 4 Хаха

    2 0 Отговор
    Тоя е гербаджия.

    15:22 08.03.2026

  • 5 Файърфлай

    0 0 Отговор
    "Берое" през 1986 ,когато стана шампион беше още по- български отбор- една здрава амалгама от българи,цигани и Мюмюн в атака ! Значи е време и "Ботев" Враца да стане Шампион догодина! Пожелавам им го от сърце! А "Берое" ще изпадне,за съжаление,защото " го направиха" латино-отбор.Ех спомени,спомени..

    15:58 08.03.2026

  • 6 Ами

    0 0 Отговор
    Парашутиста да вземе да изчисти града,а не да финансира тия куци коне с общинския бюджет

    16:08 08.03.2026

