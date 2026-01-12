Новини
Кристиан Димитров ще преподпише с Левски

Кристиан Димитров ще преподпише с Левски

12 Януари, 2026 20:08 388 0

  • левски -
  • кристиан димитров-
  • преговори-
  • договор-
  • лъчезар танев

Привържениците на "сините" със сигурност ще приветстват новината

Снимка: БГНЕС
Един от най-важните стълбове в отбраната на Левски – Кристиан Димитров, ще продължи да носи екипа на столичния гранд. След кратки, но интензивни преговори, двете страни са стигнали до консенсус за нов договор, който ще бъде официално парафиран до края на седмицата. Новината бе потвърдена от мениджъра на футболиста Лъчезар Танев в ефира на Дарик радио.

Той разкри, че всички детайли по споразумението вече са уточнени и остава само формалното подписване на контракта.

Настоящият договор на Димитров изтича в края на сезона, но сега бъдещето му на "Герена" изглежда гарантирано.

С този ход Левски демонстрира амбиция и последователност в изграждането на стабилен състав, а Кристиан Димитров ще продължи да бъде основна фигура в защитата на отбора.


