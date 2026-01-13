Севиля отстъпи за трети пореден път – Селта триумфира с късен гол

Селта Виго изтръгна ценна победа с 1:0 като гост на Севиля в двубой от 19-ия кръг на испанската Ла Лига. Гостите от Галисия демонстрираха хладнокръвие и характер, като нанесоха трето поредно поражение на андалусийците.

Решителният момент настъпи едва в 88-ата минута, когато Маркос Алонсо реализира дузпа и донесе трите точки на „небесносините“.

С този успех Селта се изкачи на седмата позиция във временното класиране с актив от 29 точки, докато Севиля остава на 14-о място с 20 точки и продължава да търси изход от кризата.