Футболисти на Барса разказаха подробности от кухнята на тима

Барселона, един от най-емблематичните футболни клубове в света, преминава през интересна трансформация под ръководството на новия си треньор Ханзи Флик. В последно телевизионно интервю за популярното испанско шоу El Hormiguero, звездите на каталунците Педри и Феран Торес хвърлиха светлина върху промените в дисциплината и вътрешния ред на отбора.

Доскоро закъсненията за тренировки или отборни събития се наказваха строго – футболисти като Рафиня, Маркъс Рашфорд и Жул Кунде неведнъж бяха оставяни на резервната скамейка заради подобни провинения. Сега обаче, според думите на Педри, подходът е коренно различен: „Вече не се стига до отстраняване от състава заради закъснения. Вместо това, ако някой се забави, плаща глоба. Това е новото правило.“

Точността, според младия полузащитник, е не просто въпрос на навременна поява, а израз на уважение към съотборниците и общата работа на терена.

„Когато закъснееш, караш всички да чакат – това е проява на неуважение към колектива“, категоричен е Педри.

Феран Торес допълни, че глобите за закъснения могат да достигнат внушителни размери – до 40 000 евро.

„Флик е безкомпромисен – дори три секунди закъснение се броят. Не искам да си представям каква ще е сумата, ако някой се забави с 20 минути“, пошегува се нападателят.

Любопитен детайл е, че германският наставник не се намесва в личния живот на играчите – не контролира видеата им в TikTok, нито се меси в забавленията им в съблекалнята. Това дава на футболистите повече свобода, но и ги задължава да спазват новите правила за дисциплина.