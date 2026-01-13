Ромееш Ивей напуска Ботев Враца след кратък престой

ПФК Ботев Враца и панамският футболист Ромееш Ивей поеха по различни пътища, след като двете страни се разделиха по взаимно съгласие, съобщиха официално от клуба.

31-годишното ляво крило, което се присъедини към врачани през лятото като свободен агент от Спартак Варна, вече не е част от състава на „зелените“. Ивей, който пристигна на стадион „Христо Ботев“ с надеждата да подсили атаката на тима, изигра 16 срещи през есенния полусезон, но не успя да се разпише.

Панамският офанзивен играч е добре познат на българската футболна сцена. Той дебютира у нас през пролетта на 2021 година с екипа на Етър Велико Търново, където отбеляза 4 гола и подаде за още 8 в 40 мача. След това премина в Спартак Варна, където остави ярка следа с 11 попадения и 18 асистенции в 84 двубоя. Освен клубните си изяви, Ивей има и два мача за националния отбор на Панама