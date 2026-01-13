Новини
Спорт »
Бг футбол »
Ромееш Ивей напуска Ботев Враца след кратък престой

Ромееш Ивей напуска Ботев Враца след кратък престой

13 Януари, 2026 11:22 480 1

  • ботев враца-
  • ромееш ивей-
  • трансфер-
  • футбол-
  • панама-
  • спартак варна-
  • етър-
  • първа лига-
  • напускане-
  • новини

Панамският офанзивен играч изигра 16 мача с екипа на "зелените"

Ромееш Ивей напуска Ботев Враца след кратък престой - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

ПФК Ботев Враца и панамският футболист Ромееш Ивей поеха по различни пътища, след като двете страни се разделиха по взаимно съгласие, съобщиха официално от клуба.

31-годишното ляво крило, което се присъедини към врачани през лятото като свободен агент от Спартак Варна, вече не е част от състава на „зелените“. Ивей, който пристигна на стадион „Христо Ботев“ с надеждата да подсили атаката на тима, изигра 16 срещи през есенния полусезон, но не успя да се разпише.

Панамският офанзивен играч е добре познат на българската футболна сцена. Той дебютира у нас през пролетта на 2021 година с екипа на Етър Велико Търново, където отбеляза 4 гола и подаде за още 8 в 40 мача. След това премина в Спартак Варна, където остави ярка следа с 11 попадения и 18 асистенции в 84 двубоя. Освен клубните си изяви, Ивей има и два мача за националния отбор на Панама


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 До инж. Гонзуф

    0 0 Отговор
    Поради что се срамите?
    Крайно време е както този Ромей и поне още 200 такива ромеи да се махнат от българските клубове, които за срам и позор на българския футбол носят имената на национални герои и исторически събития! Отиваш да гледаш примерно ФК "Левски" и ФК "Бптев", а там само бунтовници и четници от Сенегал, Уганда, Етиопия, Бразилия, Бурунди и цветнокожи французи, швейцарци и швеци (както им викаше великия стратег Пенев).

    12:25 13.01.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ