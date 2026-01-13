Аталанта изпревари конкуренцията и си осигури подписа на Джакомо Распадори

Аталанта и Атлетико Мадрид финализираха сделка за италианския нападател Джакомо Распадори. Според авторитетния журналист Фабрицио Романо, 25-годишният национал на Италия ще облече екипа на бергамаския тим срещу сума от 25 милиона евро.

Доскоро се смяташе, че Рома е фаворит за подписа на Распадори, но проточилите се преговори между римляните и Атлетико отвориха врата за Аталанта. С бързи и решителни действия, "нерадзурите" успяха да изпреварят конкуренцията и да привлекат талантливия нападател в редиците си.

В Мадрид Распадори така и не успя да се наложи като титуляр, записвайки едва 424 минути в 15 срещи от началото на сезона във всички турнири. Липсата на достатъчно игрово време явно е наклонила везните в полза на трансфера, който се очаква да даде нов тласък на кариерата му.