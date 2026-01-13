В Левски се успокоиха за Евертон Бала

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес обяви, че контузията на Евертон Бала, която той получи преди няколко дни, не е сериозна.
Той не взе участие в днешния спаринг с представителя на унгарската Първа лига – Ниредхаза, завършил 0:0.
В последните дни Евертон Бала се подготвяше по индивидуален план във фитнес центъра на хотела на тима в Турция.
„Получи контузия преди няколко дни. Целият щаб, а и самият играч бяхме много уплашени, защото можеше да се окаже нещо сериозно, но всичко се размина, скоро ще влезе в ритъм“, сподели Веласкес.
1 Димитър Иванков - Митко Талисмана
19:11 13.01.2026