Жоао Кансело: Идвам в Барселона да печеля трофеи

Най-новото попълнение в Барселона - Жоао Кансело не скри желанието си да печели трофеи с отбора. Португалският защитник ще играе на „Камп Ноу“ под наем от Ал-Хилал до края на сезона. Той коментира и забавянето на официалното представяне като играч на Барса.

„Бях много притеснен. Чаках и чаках, а представянето сякаш така и не дойде. Днес най-накрая се срещнах със съотборниците си. Утре ще бъде страхотен ден, защото ще представлявам клуба, в който искам да бъда отново. Нямам търпение да го направя.

Няколко клуба се интересуваха от мен, но когато спортният директор Деко ми се обади, казах на всички, че първият ми избор е Барса. Първо говорих с Ал-Хилал, откъдето ми казаха, че може би ще мога да си тръгна. Вече разговарях и с Флик. Искам да се насладя да играя за този отбор. Обичам да гледам как Барса играе. Дойдох, за да помогна на отбора да печели титли.

Физически се чувствам чудесно. Има ограничение за чуждестранни играчи в Саудитска Арабия. За съжаление, се контузих през септември и не можах да играя. Но тренирах здраво и съм готов да играя.

Ще бъде трудно да остана и за следващия сезон в Барселона. Имам договор с Ал-Хилал, ще видим какво ще се случи в края на сезона. Тук съм, за да играя. Нямах късмета да спечеля трофей в предишния си престой в Барселона и искам да опитам сега да го направя“, каза Кансело на представянето си като играч на Барселона.