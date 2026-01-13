Манчестър Юнайтед официално обяви новия си мениджър

Манчестър Юнайтед официално назначи Майкъл Карик за мениджър на "червените дяволи" до края на сезона. Бившият полузащитник бе част от клуба в един от най-силните периоди на 20-кратния шампион, като остави следа още тогава като футболист.

Сега Майкъл Карик ще опита да класира Манчестър Юнайтед в топ 5 и да участват в Шампионската лига догодина. Дарън Флетчър ще се завърне в отбора до 18 години, а "червените дяволи" ще помислят кой евентуално да продължи работата на Карик след лятото.