Манчестър Юнайтед официално обяви новия си мениджър

13 Януари, 2026 22:00 582 0

Бившият полузащитник бе част от клуба в един от най-силните периоди на 20-кратния шампион, като остави следа още тогава като футболист

Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Манчестър Юнайтед официално назначи Майкъл Карик за мениджър на "червените дяволи" до края на сезона. Бившият полузащитник бе част от клуба в един от най-силните периоди на 20-кратния шампион, като остави следа още тогава като футболист.

Сега Майкъл Карик ще опита да класира Манчестър Юнайтед в топ 5 и да участват в Шампионската лига догодина. Дарън Флетчър ще се завърне в отбора до 18 години, а "червените дяволи" ще помислят кой евентуално да продължи работата на Карик след лятото.


