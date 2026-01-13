Синът на Златан Ибрахимович преминава в Аякс

Максимилиан Ибрахимович, син на бившата звезда на Милан и Швеция Златан Ибрахимович, е преминал успешно медицинските прегледи в Аякс и е въпрос на часове да подпише договор. Сделката между двата клуба за трансфер под наем с опция за закупуване е била уточнена миналата седмица.

19-годишният швед се присъедини към „росонерите“ от Хамарби през 2022 г. по време на втория престой на баща му в клуба, но сега може да се озове в друг от бившите отбори на легендарния нападател. Самият Златан, който е на 44 години, прекрати кариерата си през 2023 г. и в момента заема консултантска роля на „Сан Сиро“.