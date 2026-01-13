Микел Артета: Мотивирани сме, футболът ни дава още един шанс

Мениджърът на Арсенал Микел Артета има "мисия" да елиминира Челси от турнира за купата на Лигата и да осигури за "артилеристите" първи голям трофей в последните шест сезона. Пиеро Инкапие, Рикардо Калафиори, Кристиан Москера със сигурност няма да играят срещу "сините", докато техният съотборник Уилям Салиба е под въпрос.

"Футболът ни дава още един шанс. Отново бяхме наистина постоянни в този турнир и сега трябва да елиминираме друг голям отбор, за да сме на финала. Това е мисията ни. Надяваме се, че сме се поучили от миналата година, защото беше болезнена, особено по отношение на начина, по който протичаха мачовете, и броя на пропуснатите шансове. Тази година искаме да бъдем по-добри и по-ефективни. Когато стигнеш до този етап, това носи различен вид енергия. Миналата година бяхме доста близо и това ни мотивира допълнително", коментира испанецът пред медиите.

Арсенал не успя да се класира за финала на купата на Лигата през миналата година след категорична загуба с общ резултат 0:4 срещу Нюкасъл на полуфиналите.