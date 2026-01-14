Новини
Спорт »
Световен футбол »
Челси обяви тъжна новина

14 Януари, 2026 11:59 988 0

  • челси-
  • еди маккрийди-
  • футбол

Той беше част от отбора, спечелил Купата на носителите на купи през 1971 г.

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

На 85-годишна възраст почина бившият защитник и треньор на Челси - Еди Маккрийди, съобщи официалният сайт на клуба. Той беше част от отбора, спечелил Купата на носителите на купи през 1971 г.

Шотландецът игра за „сините“ от 1962 до 1973 г. С лондончани спечели Купата на носителите на купи (през 1971 г.), Купата на Футболната асоциация и Купата на лигата. Има и 23 мача за националния отбор на Шотландия.

Маккрийди беше треньор на Челси от 1975 до 1977 г. Под негово ръководство отборът изпадна във второто ниво на английския футбол, но се завърна в елита сезон по-късно.


