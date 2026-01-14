Гасперини изуми след загуба на Рома: Много съм доволен

Старши треньорът на Рома Джан Пиеро Гасперини остана доволен от представянето на своя отбор, въпреки загубата от Торино с 2:3 на осминафиналите за Купата на Италия.

„Видях много хубави неща. Върнахме се два пъти в мача, след като изоставахме в резултата. Краят беше разочароващ, тъй като си мислехме, че ще се стигне до дузпи. Не съм разочарован, много съм доволен от мача.

Единственото разочарование беше голът, който допуснахме в 90-ата минута. Но съм доволен от духа, който момчетата показаха. Беше добър мач. Ако целта е да се развиват млади играчи, ще я постигнем“, цитира Гасперини Sport Mediaset.

Рома отпада от турнира, а Торино ще се изправи срещу Интер на четвъртфиналите.