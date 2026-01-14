Легенда на Реал Мадрид: Сега отговорността пада върху футболистите

Бившият халф на Реал Мадрид - Бернд Шустер, който е със статут на легенда при „кралете“, коментира напускането на Шаби Алонсо и назначаването на Алваро Арбелоа за негов заместник.

„Гледах от трибуните финала за Суперкупата в Саудитска Арабия. Бях с хората от Реал Мадрид до самия край и нямаше никакво усещане, че нещо подобно може да се случи. Мисля, че беше изненада за всички.

Алонсо ще продължи треньорската си кариера, защото е много млад и този опит ще му бъде много полезен. Предимството на Арбелоа е, че си е у дома. Той работи с младежкия отбор и познава много добре всички в Реал Мадрид.

Сега отговорността пада в по-малка степен върху Арбелоа, отколкото върху отбора, върху играчите. Сега е техен ред - трябва да покажат промяна, да повишат нивото си, да се борят до края на сезона и да се опитат на всяка цена да спечелят някой трофей“, каза Шустер в предаването El Programa de Ortega.