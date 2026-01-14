Новини
Спорт »
Бг футбол »
ЦСКА започва с контролите на турска земя

14 Януари, 2026 09:59 319 0

Мачът ще се проведе на терена на комплекс „Титаник Лара 1“

ЦСКА започва с контролите на турска земя - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Отборът на ЦСКА започва този следобед с контролните срещи на турска земя. Първият съперник на „червените“ за днес (14 януари) от 16:30 ч. наше време (17:30 местно) е полският елитен тим Корона Киелце.

Мачът ще се проведе на терена на комплекс „Титаник Лара 1“.

Очаква се старши треньорът на ЦСКА Христо Янев да даде шанс на част от новите попълнения на „червените“.

Корона се намира в средата на класирането на елита на Полша. Тимът заема 9-а позиция с 24 точки, на 6 пункта от лидерите в шампионата.

Любопитен факт е, че Виктор Попов и Владимир Николов носят екипа на Корона.

На 17 януари (събота) от 15:30 ч. българско време ЦСКА ще премери сили с чешкия Млада Болеслав, като двубоят ще се състои във футболния комплекс на хотел „Корнелия Даймънд“.

4 дни по-късно - на 21 януари от 16:00 ч. българско време ЦСКА ще срещне лидера в украинското първенство ЛНЗ Черкаси на терена на „Титаник Мардан 2“, а последната проверка ще протиповопостави „армейците“ на сръбския елитен Нови Пазар. Мачът ще се играе на 23 януари от 16:00 ч. българско време в комплекс „Титаник Лара 1“.


