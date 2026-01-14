Новини
Ботев Пд чака национал на Йордания до часове

14 Януари, 2026 10:28 464 0

Треньорът на Ботев (Пд) Димитър Димитров-Херо очаква играчи от турския елитен тим, чийто наставник е добрият му приятел Станимир Стоилов

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

До часове Ботев Пловдив ще финализира привличането на централен нападател. Това е 19-годишният национал на Йордания Ибрахим Сабра от Гьозтепе, твърди „Тема Спорт“. Младокът ще играе на „Колежа“ като преотстъпен. Предстои само да се уточни периода на наема – дали ще е до края на кампанията или до края на годината.

Треньорът на Ботев (Пд) Димитър Димитров-Херо очаква играчи от турския елитен тим, чийто наставник е добрият му приятел Станимир Стоилов.

Ибрахим Сaбра през този сезон е бил на терена в 9 шампионатни мача, в които е вкарал 1 гол. Той е привлечен от Гьозтепе през лятото на 2025 година, като за него са платени 150 хиляди евро на йорданския Ал Вехдат. На Сабра се гледа като на инвестиция в бъдещето. Той е роден на 1 февруари 2006 година, висок е 184 сантиметра. Контрактът му с Гьозтепе е до края на юни 2029-а. А според споразумението между двете страни, клубът има правото да го удължи още с 12 месеца.

Ботев (Пд) има сериозна нужда от подсилване в атака. Причината е, че треньорът на "жълто-черните" Димитър Димитров освободи двама тарана. Това са представилите се много неубедително през есента Стивън Петков (б.а. – така и не вкара в елита) и Димитър Митков. Това наложи и връщането от наем на черногорския централен нападател Алекса Мараш.

Последният засега се явява и единственото зимно попълнение на "канарчетата". Скоро обаче броят им ще нарасне сериозно. Причината е, че Ботев се оглежда за играчи във всички линии. От клуба вече са набелязали голям брой чужденци, с които се водят преговори. Пловдивчани ще се готвят в Турция от 17 до 31 януари.


