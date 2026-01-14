Лудогорец се спаси с два светкавични гола срещу Раков

Българският шампион Лудогорец демонстрира борбен дух, като навакса два гола пасив само за 60 секунди срещу полския Раков в контролна среща, част от зимната подготовка на "орлите" в Турция.

Двубоят започна с неприятна изненада за разградчани – още в 5-ата минута Джонатан Брунес реализира дузпа и изведе поляците напред. Натискът на Раков продължи и в 42-ата минута Марко Булат удвои преднината на своя тим, оставяйки Лудогорец в трудна ситуация преди почивката.

Въпреки негативния развой, разградчани не се предадоха. В заключителните минути на срещата българският тим показа истинския си облик. Първо, в 79-ата минута Бърнард Текпетей бе безпогрешен от бялата точка и върна надеждите на "зелените". Само миг по-късно, буквално в следващата атака, Станислав Иванов се разписа и оформи крайното 2:2.