Новини
Спорт »
Бг футбол »
Лудогорец се спаси с два светкавични гола срещу Раков

Лудогорец се спаси с два светкавични гола срещу Раков

14 Януари, 2026 17:03 642 0

  • лудогорец-
  • раков-
  • контролна среща-
  • турция-
  • зимна подготовка-
  • футбол-
  • равенство-
  • обрат-
  • бързи голове-
  • български шампион

Контролната среща завърши наравно

Лудогорец се спаси с два светкавични гола срещу Раков - 1
Кадър: Diema Sport
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският шампион Лудогорец демонстрира борбен дух, като навакса два гола пасив само за 60 секунди срещу полския Раков в контролна среща, част от зимната подготовка на "орлите" в Турция.

Двубоят започна с неприятна изненада за разградчани – още в 5-ата минута Джонатан Брунес реализира дузпа и изведе поляците напред. Натискът на Раков продължи и в 42-ата минута Марко Булат удвои преднината на своя тим, оставяйки Лудогорец в трудна ситуация преди почивката.

Въпреки негативния развой, разградчани не се предадоха. В заключителните минути на срещата българският тим показа истинския си облик. Първо, в 79-ата минута Бърнард Текпетей бе безпогрешен от бялата точка и върна надеждите на "зелените". Само миг по-късно, буквално в следващата атака, Станислав Иванов се разписа и оформи крайното 2:2.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ