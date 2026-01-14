Новини
Ливърпул категорично отказва да преотстъпи Киеза на Ювентус

14 Януари, 2026

Според данни на Transfermarkt.com пазарната му стойност възлиза на около 18 милиона евро

Ливърпул категорично отказва да преотстъпи Киеза на Ювентус - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ливърпул не възнамерява да се разделя с Федерико Киеза под наем, въпреки засиления интерес от страна на Ювентус, съобщава авторитетният журналист Джеймс Пиърс от The Athletic. Английският гранд е поставил ясни условия – италианският национал може да напусне „Анфийлд“ единствено при получаване на атрактивна оферта за постоянен трансфер.

Ръководството на „червените“ разглежда Киеза като ключова фигура в офанзивната линия и не желае да отслабва състава си в разгара на сезона. Временни решения като преотстъпване не са на дневен ред, тъй като клубът държи на стабилността и дългосрочната си стратегия.

Всяка евентуална сделка за продажба на 28-годишния нападател ще бъде обмислена само ако Ливърпул успее да си осигури качествен заместник преди края на трансферния прозорец. Без такава гаранция, английският шампион няма да предприеме никакви стъпки към раздяла с италианеца, независимо от натиска и интереса от страна на бившия му клуб.

През настоящия сезон Киеза вече има 21 участия във всички турнири, като е реализирал два гола и е записал три асистенции. Договорът му с Ливърпул е валиден до лятото на 2028 година, а според данни на Transfermarkt.com пазарната му стойност възлиза на около 18 милиона евро.


