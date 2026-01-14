Новини
Официално: Левски трансферира Борислав Рупанов в Гурник Забже

Официално: Левски трансферира Борислав Рупанов в Гурник Забже

14 Януари, 2026 21:44 357 0

  • борислав рупанов -
  • левски -
  • гурник забже -
  • трансфер

С екипа на "сините" нападателят изигра 34 мача

Официално: Левски трансферира Борислав Рупанов в Гурник Забже - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Борислав Рупанов официално напусна Левски и се присъедини към полския Гурник (Забже). От столичния клуб потвърдиха трансфера, но предпочетоха да запазят в тайна финансовите параметри и детайлите по сделката.

Гурник (Забже) в момента се намира на втора позиция в класирането на полската Екстракласа, като дели лидерството по точки с Висла (Плоцк) – факт, който подчертава амбициите на новия отбор на Рупанов.

Младият нападател дебютира за представителния тим на Левски на 29 октомври 2022 г. в безголовото дерби срещу ЦСКА 1948 на стадион „Георги Аспарухов“. Първият си гол с емблематичната" синя" фланелка Рупанов реализира на 3 август 2025 г., когато помогна на тима си да надвие Славия с 2:0 пред родна публика.

В рамките на престоя си на "Герена" Борислав Рупанов изигра 34 срещи и се разписа 4 пъти във всички турнири.


