ПСЖ хвърля око на звездата на Челси Енцо Фернандес

15 Януари, 2026 19:37 451 0

Слуховете за евентуален трансфер набират скорост

ПСЖ хвърля око на звездата на Челси Енцо Фернандес - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Пари Сен Жермен проявява сериозен интерес към полузащитника на Челси Енцо Фернандес, разкриват източници на френското издание L’Equipe. Аржентинският национал, който се превърна в ключова фигура за лондончани, вече е попаднал в списъка с желани попълнения на парижкия гранд за предстоящия трансферен прозорец.

Въпреки че до момента ПСЖ не е отправил официална оферта за 24-годишния халф, слуховете за евентуален трансфер набират скорост.

Самият Фернандес изпитва колебания относно бъдещето си на „Стамфорд Бридж“, особено след неотдавнашната треньорска рокада и раздялата с Енцо Мареска. Договорът на аржентинския плеймейкър с Челси е валиден до 2032 година, което поставя лондончани в силна позиция при евентуални преговори.

Ако „сините“ все пак решат да се разделят с Фернандес, очакванията са, че ще поискат сериозна трансферна сума за услугите му. Парижани обаче са известни с амбициозните си трансферни планове и не се притесняват да инвестират в класни футболисти, които могат да подсилят отбора в битката за европейска слава.


