Берое привлече Франциско Варела – ново попълнение с международен опит

15 Януари, 2026 22:44 484 0

Последният му клуб е португалският Портимонензе

Берое привлече Франциско Варела – ново попълнение с международен опит - 1
Снимка: facebook
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Футболният клуб Берое (Стара Загора) официално подсили състава си с ново име – Франциско Варела, който идва с богата визитка и опит от няколко европейски първенства. Роденият в Португалия полузащитник, който притежава и гражданство на Кабо Верде.

Варела, който е на 25 години, се изявява като дефанзивен халф и е познат със своята стабилност в средата на терена. Последният му клуб бе португалският Портимонензе, а преди това е защитавал цветовете на Кова Пиедаде (Португалия), ПОКС (Кипър), Оуренсе (Испания), както и на Сертанензе и Пао Пинейро в родината си.

Халфът е вторият нов футболист, който се присъединява към отбора тази зима, след като нападателят Емир Кухиня вече подписа с клуба.

Първата възможност феновете да видят новите попълнения в действие ще бъде на 17 януари, когато Берое ще премери сили с Марица (Милево) в контролна среща на стадион "Трейс Арена", насрочена за 14:30 часа.


