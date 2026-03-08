Новини
Спорт »
Бг футбол »
Два отменени гола и равенство между ЦСКА 1948 и Ботев Пловдив

8 Март, 2026 17:15 535 1

  • цска 1948-
  • ботев пловдив-
  • първа лига-
  • футбол-
  • равенство-
  • вар-
  • даниел наумов-
  • мамаду диало-
  • самуел калу-
  • класиране-
  • спортни новини

Сблъсъкът предложи на феновете множество интересни моменти

Два отменени гола и равенство между ЦСКА 1948 и Ботев Пловдив - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

ЦСКА 1948 и Ботев Пловдив завършиха при нулево равенство на стадиона в Бистрица в среща от 25-ия кръг на Първа лига. Двата състава демонстрираха борбен дух и желание за победа, но така и не успяха да намерят път към противниковата врата. Сблъсъкът предложи на феновете множество интересни моменти, като и двата отбора имаха своите шансове да излязат напред в резултата.

В 60-ата минута Мамаду Диало зарадва "червените" с попадение, което обаче бе отменено след намесата на ВАР поради засада.

Малко по-късно, в 76-ата минута, резервата на "канарчетата" Самуел Калу също прати топката в мрежата, но радостта му бе краткотрайна – съдията анулира гола заради нарушение в нападение.

Герой за гостите от Пловдив се оказа вратарят Даниел Наумов, който с няколко впечатляващи спасявания запази мрежата си суха и донесе ценна точка на своя тим. Благодарение на неговата стабилна игра, Ботев записа шесто равенство през сезона и се задържа на 11-ата позиция във временното класиране. За ЦСКА 1948 това бе пето реми през кампанията, като столичани прекъснаха серията си от две поредни победи. Въпреки това, "червените" остават на второ място в таблицата, но вече изостават с девет точки от лидера Левски, който има и мач по-малко.


  • 1 Някой

    0 0 Отговор
    Бе оспорван мач. Първите минути по-добър бе ЦСКА 1948, но нататък по-агресивни бяха от Ботев и печелеха единоборства и чисто физически. Само че техният отменен гол и минута преди това положение (75 минута) не можеха да създадат положение в самото наказателно поле, а някакви далечни удари. ЦСКА 1948 в идеални ситуации взимаха грешни решения за краен пас в самото наказателно поле и изпуснаха да вкарат може би дори 3 гола в такива ситуации. Реалните удари за тях дойдоха основно накрая. Точните удари са 6:1.

    17:26 08.03.2026

