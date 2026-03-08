Два отменени гола и равенство между ЦСКА 1948 и Ботев Пловдив

ЦСКА 1948 и Ботев Пловдив завършиха при нулево равенство на стадиона в Бистрица в среща от 25-ия кръг на Първа лига. Двата състава демонстрираха борбен дух и желание за победа, но така и не успяха да намерят път към противниковата врата. Сблъсъкът предложи на феновете множество интересни моменти, като и двата отбора имаха своите шансове да излязат напред в резултата.

В 60-ата минута Мамаду Диало зарадва "червените" с попадение, което обаче бе отменено след намесата на ВАР поради засада.

Малко по-късно, в 76-ата минута, резервата на "канарчетата" Самуел Калу също прати топката в мрежата, но радостта му бе краткотрайна – съдията анулира гола заради нарушение в нападение.

Герой за гостите от Пловдив се оказа вратарят Даниел Наумов, който с няколко впечатляващи спасявания запази мрежата си суха и донесе ценна точка на своя тим. Благодарение на неговата стабилна игра, Ботев записа шесто равенство през сезона и се задържа на 11-ата позиция във временното класиране. За ЦСКА 1948 това бе пето реми през кампанията, като столичани прекъснаха серията си от две поредни победи. Въпреки това, "червените" остават на второ място в таблицата, но вече изостават с девет точки от лидера Левски, който има и мач по-малко.