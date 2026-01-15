Новини
Милан с обрат срещу Комо

15 Януари, 2026 23:47 372 0

"Росонерите" вече заемат второто място в класирането

Милан с обрат срещу Комо - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Гостуващият Милан демонстрира характер и обърна резултата срещу амбициозния тим на Комо, като се наложи с 3:1 след изоставане в началото на срещата от 16-ия кръг на Серия "А".

Домакините стартираха срещата с хъс и самочувствие, като още в 10-ата минута германският защитник Марк-Оливер Кемпф откри резултата след прецизно подаване от хърватския плеймейкър Мартин Батурина. Първото полувреме премина под диктовката на Комо, които създадоха няколко опасни ситуации пред вратата на "росонерите".

В самия край на първата част обаче Милан получи дузпа, която хладнокръвно бе реализирана от Кристофър Нкунку, връщайки интригата в мача точно преди почивката.

След подновяването на играта гостите от Милано поеха инициативата и започнаха да диктуват темпото. Френският халф Адриен Рабио се превърна в герой за "червено-черните", след като отбеляза два гола – първо в 55-ата минута, а след това и в 88-ата, с което донесе ценните три точки на своя отбор.

Този успех е шести пореден за Милан срещу Комо в официални двубои, като "росонерите" затвърдиха доминацията си над този съперник.

В класирането Милан вече заема второто място с актив от 43 точки, само на три зад лидера Интер. Комо, от своя страна, прекъсна серията си от четири мача без поражение и остава на шеста позиция с 34 точки.



