Атаката на Левски е втора в Европа

Едно от най-авторитетните спортни издания в света - Four Four Two, обяви, че „сините“ не би трябвало да се притесняват за своята атака.

Причината е, че тя е една от най-силните в Европа. Особено при статични положения. Това сочи проучване, което е направено от Стюърт Рийд, аналитик на свободна практика. Медията се позовава на изследването му, за да похвали Левски от страницата си в платформата „Х“.

Рийд е направил анализ на представянето на отборите в 44 от първенствата на стария континент при статичните положения. Той е направил проучване за разликата между xG (б.р. коефициентът от очаквани голове), който притежава всеки един от отборите във въпросните лиги, както и реалната заплаха, която се е получила от тях. И така създава свой коефициент.

Веласкес може да е доволен, защото атаката му се е справила доста добре. Тя е на второ място пред Цървена звезда с почти 4,0 успеваемост. С малко над двата балкански гранда е АДО Ден Хааг от Нидерландия. След „сините“ и „звездашите се нарежда Цървена звезда. От отборите в Топ 5 на първенствата на Европа най-добре се представя Интер Милано, следва Реал М. Италианците гонят 3,00, а испанците са малко под 2,5. От останалите родни отбори в полезрението му влиза Берое, който обаче е под чертата и на минус – 1,5.