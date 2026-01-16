Новини
Спорт »
Бг футбол »
Атаката на Левски е втора в Европа

Атаката на Левски е втора в Европа

16 Януари, 2026 17:00 337 2

  • левски-
  • футбол-
  • европа-
  • атака

След „сините“ и „звездашите се нарежда Цървена звезда

Атаката на Левски е втора в Европа - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Едно от най-авторитетните спортни издания в света - Four Four Two, обяви, че „сините“ не би трябвало да се притесняват за своята атака.

Причината е, че тя е една от най-силните в Европа. Особено при статични положения. Това сочи проучване, което е направено от Стюърт Рийд, аналитик на свободна практика. Медията се позовава на изследването му, за да похвали Левски от страницата си в платформата „Х“.

Рийд е направил анализ на представянето на отборите в 44 от първенствата на стария континент при статичните положения. Той е направил проучване за разликата между xG (б.р. коефициентът от очаквани голове), който притежава всеки един от отборите във въпросните лиги, както и реалната заплаха, която се е получила от тях. И така създава свой коефициент.

Веласкес може да е доволен, защото атаката му се е справила доста добре. Тя е на второ място пред Цървена звезда с почти 4,0 успеваемост. С малко над двата балкански гранда е АДО Ден Хааг от Нидерландия. След „сините“ и „звездашите се нарежда Цървена звезда. От отборите в Топ 5 на първенствата на Европа най-добре се представя Интер Милано, следва Реал М. Италианците гонят 3,00, а испанците са малко под 2,5. От останалите родни отбори в полезрението му влиза Берое, който обаче е под чертата и на минус – 1,5.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гешевче

    0 0 Отговор
    Хахаха, вярно ли

    17:01 16.01.2026

  • 2 Тото 1 и Тото 2

    0 0 Отговор
    Това е някаква ГАВРА , подигравка или неуместна шега !?

    17:07 16.01.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ