Спартак Варна обяви раздяла с дуо нападатели

Спартак Варна се раздели по взаимно съгласие с Луис Пахама и Колако Джонсън, съобщиха от клуба.
Френският нападател Луис Пахама бе привлечен във варненския тим в началото на август миналата година. През миналото лято в отбора пристигна и либериецът Колако Джонсън.
Ръководството на клуба благодари на двамата футболисти за професионализма и всеотдайната работа по време на престоя им в Спартак 1918 Варна.
Пожелаваме им успех в бъдещата им кариера, пише в съобщението на варненския клуб.
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА