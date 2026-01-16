Новини
Спартак Варна обяви раздяла с дуо нападатели

16 Януари, 2026

Ръководството на клуба благодари на двамата футболисти за професионализма и всеотдайната работа по време на престоя им в Спартак 1918 Варна

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Спартак Варна се раздели по взаимно съгласие с Луис Пахама и Колако Джонсън, съобщиха от клуба.

Френският нападател Луис Пахама бе привлечен във варненския тим в началото на август миналата година. През миналото лято в отбора пристигна и либериецът Колако Джонсън.

Ръководството на клуба благодари на двамата футболисти за професионализма и всеотдайната работа по време на престоя им в Спартак 1918 Варна.

Пожелаваме им успех в бъдещата им кариера, пише в съобщението на варненския клуб.


