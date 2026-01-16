Новини
Валенсия безапелационно на четвъртфинал за Купата на Краля след победа над Бургос

16 Януари, 2026 06:31 420 0

Точни за "прилепите" бяха Рубо и Умар Садик

Валенсия безапелационно на четвъртфинал за Купата на Краля след победа над Бургос - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Валенсия си осигури място сред най-добрите осем в турнира за Купата на Краля, след като надделя с 2:0 над амбициозния втородивизионен тим на Бургос. Срещата се проведе на стадион "Ел Плантио", където близо 9500 зрители станаха свидетели на исторически първи сблъсък между двата отбора.

Още в 10-ата минута "прилепите" демонстрираха класата си – Рубо откри резултата и даде ранен аванс на гостите. След почивката нигерийският нападател Умар Садик удвои преднината на Валенсия, възползвайки се от прецизен пас на Ларджи Рамазани в 50-ата минута.

Този успех изпраща Валенсия към четвъртфиналите на престижния турнир, където ги очакват още по-сериозни предизвикателства.


