Аталанта осъществи впечатляващ трансфер: Джакомо Распадори се завърна в Серия "А"

16 Януари, 2026 08:39 476 1

Аталанта осъществи впечатляващ трансфер: Джакомо Распадори се завърна в Серия "А" - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Футболната сцена в Италия се раздвижи с новината, че Джакомо Распадори официално ще облече екипа на Аталанта. Бергамаските финализираха сделката с Атлетико Мадрид, като сумата по трансфера възлиза на 23 милиона евро – инвестиция, която подчертава амбициите на клуба за предстоящия сезон.

Въпреки засиления интерес от страна на Рома и още няколко водещи италиански тима, 25-годишният нападател предпочете да се завърне в родната Серия "А" именно с екипа на Аталанта. Распадори ще носи фланелката с номер 18, а договорът му ще го задържи в Бергамо до лятото на 2030 година. Заплатата му ще бъде 3,5 милиона евро на сезон – сума, която отразява статута му на национал на Италия.

След кратък престой в Атлетико Мадрид, където пристигна от Наполи срещу 22 милиона евро, Распадори не успя да се наложи като основна фигура в състава на Диего Симеоне. За половин сезон той записа едва 424 минути в 15 срещи, като се отчете с два гола и три асистенции – статистика, която не отговаря на потенциала и очакванията към него.


  • 1 ЪЪЪЪЪ.....

    0 0 Отговор
    как ИИкспертите виждат развитието на Аталанта днес срещу пиза???

    09:09 16.01.2026

