Спортът по ТВ в петък (16 януари)

09.20 Ски скокове: СК в Сапоро, голяма шанца, мъже, квалификация - Евроспорт 1
09.30 Голф: Европейски тур - МАХ Спорт 4
10.00 Ски скокове: СК в Жангжиаку, малка шанца, жени - Евроспорт 1
12.00 Волейбол: Локомотив Авиа – Монтана - МАХ Спорт 1
13.00 Ски алпийски дисциплини: СК във Венген, супер Г, мъже - Евроспорт 1
14.30 Волейбол: Нефтохимик – Берое - МАХ Спорт 1
14.30 Фигурно пързаляне: ЕП в Шефилд, кратка програма, танцови двойки - Евроспорт 2
15.00 Снукър: Лондон Мастърс, четвъртфинал - Евроспорт 1
15.15 Биатлон: СК в Руполдинг, спринт, жени - Евроспорт 2
17.00 Волейбол: Левски – Пирин - МАХ Спорт 1
19.15 Баскетбол: Спартак Плевен – Черно море . МАХ Спорт 2
19.30 Футбол: Фортуна – Арминия - Диема спорт 3
19.30 Футбол: Айнтрахт Брауншвайг – Магдебург - Диема спорт 2
19.30 Волейбол: ЦСКА – Дея - МАХ Спорт 1
19.45 Баскетбол: Фенербахче – Валенсия - МАХ Спорт 3
20.00 Футбол: Монако – Лориен - Диема спорт
20.00 Фигурно пързаляне: ЕП в Шефилд, волна програма, жени - Евроспорт 2
21.00 Снукър: Лондон Мастърс, четвъртфинал - Евроспорт 1
21.30 Футбол: Вердер – Айнтрахт - Диема спорт 3
21.45 Футбол: Пиза – Аталанта - МАХ Спорт 3
21.45 Баскетбол: Реал – Барселона - МАХ Спорт 2
22.00 Футбол: Еспаньол – Жирона - МАХ Спорт 4
22.00 Футбол: ПСЖ – Лил - Диема спорт
22.00 Футбол: Уест Бромич – Мидълзбро - Диема спорт 2
22.15 Футбол: Спортинг Лисабон – Каза Пиа - Ринг тв
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА