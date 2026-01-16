Новини
Спортът по ТВ в петък (16 януари)

Спортът по ТВ в петък (16 януари)

16 Януари, 2026

Ето какво може да гледате по телевизията днес

Спортът по ТВ в петък (16 януари) - 1
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

09.20 Ски скокове: СК в Сапоро, голяма шанца, мъже, квалификация - Евроспорт 1

09.30 Голф: Европейски тур - МАХ Спорт 4

10.00 Ски скокове: СК в Жангжиаку, малка шанца, жени - Евроспорт 1

12.00 Волейбол: Локомотив Авиа – Монтана - МАХ Спорт 1

13.00 Ски алпийски дисциплини: СК във Венген, супер Г, мъже - Евроспорт 1

14.30 Волейбол: Нефтохимик – Берое - МАХ Спорт 1

14.30 Фигурно пързаляне: ЕП в Шефилд, кратка програма, танцови двойки - Евроспорт 2

15.00 Снукър: Лондон Мастърс, четвъртфинал - Евроспорт 1

15.15 Биатлон: СК в Руполдинг, спринт, жени - Евроспорт 2

17.00 Волейбол: Левски – Пирин - МАХ Спорт 1

19.15 Баскетбол: Спартак Плевен – Черно море . МАХ Спорт 2

19.30 Футбол: Фортуна – Арминия - Диема спорт 3

19.30 Футбол: Айнтрахт Брауншвайг – Магдебург - Диема спорт 2

19.30 Волейбол: ЦСКА – Дея - МАХ Спорт 1

19.45 Баскетбол: Фенербахче – Валенсия - МАХ Спорт 3

20.00 Футбол: Монако – Лориен - Диема спорт

20.00 Фигурно пързаляне: ЕП в Шефилд, волна програма, жени - Евроспорт 2

21.00 Снукър: Лондон Мастърс, четвъртфинал - Евроспорт 1

21.30 Футбол: Вердер – Айнтрахт - Диема спорт 3

21.45 Футбол: Пиза – Аталанта - МАХ Спорт 3

21.45 Баскетбол: Реал – Барселона - МАХ Спорт 2

22.00 Футбол: Еспаньол – Жирона - МАХ Спорт 4

22.00 Футбол: ПСЖ – Лил - Диема спорт

22.00 Футбол: Уест Бромич – Мидълзбро - Диема спорт 2

22.15 Футбол: Спортинг Лисабон – Каза Пиа - Ринг тв


