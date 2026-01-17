Тер Стеген е все по-близо до Жирона

Сделката за преотстъпването на Марк-Андре тер Стеген от Барселона в Жирона навлиза във финалната си фаза. По информация на “Cadena SER”, преговорите между двете страни са в много напреднал етап и трансферът може да бъде финализиран в най-скоро време.

Ключов фактор за реализирането на сделката е готовността на германския вратар да се откаже от значителна част от възнаграждението си. Очаква се Жирона да поеме по-малко от 1 милион евро от заплатата на Тер Стеген, което налага той лично да направи сериозен финансов компромис, за да се стигне до договорка.

Ръководството на Барселона е склонно да се раздели временно с 33-годишния страж, а за самия футболист трансферът се разглежда като възможност за повече игрово време и ново предизвикателство в Ла Лига. Ако няма изненади в последния момент, преминаването на Тер Стеген в Жирона може да стане факт до дни.