Марк-Андре тер Стеген отново на операционната маса

Голямо разочарование сполетя испанския футболен клуб Жирона, след като стана ясно, че германският страж Марк-Андре тер Стеген ще се подложи на нова хирургическа интервенция този петък. Новината бе потвърдена официално от ръководството на клуба, което разкри, че вратарят е получил сериозна травма по време на неотдавнашната загуба с 0:1 срещу Овиедо. Въпреки че Тер Стеген прояви характер и доигра срещата, последвалите медицински прегледи установиха мускулно разкъсване в задната част на бедрото, като има съмнения и за увреждане на сухожилието.

Според лекарите, възстановяването му може да отнеме до четири месеца, но точният срок ще стане ясен едва след операцията.

"Периодът за рехабилитация ще бъде определен след хирургическата намеса," гласи официалното съобщение на Жирона, което оставя феновете в напрегнато очакване.

Първоначалните прогнози сочеха, че 33-годишният германец ще отсъства от терена около два месеца. При подобен развой на събитията, не е изключено Жирона да прекрати наема му и да върне опитния вратар обратно в Барселона.

Тежката контузия поставя под въпрос и участието на Тер Стеген на предстоящото Световно първенство, което стартира на 11 юни. Това би било пореден удар за него, след като през миналото лято претърпя операция на гърба и пропусна три месеца, а през 2024 година бе извън игра цели шест месеца заради друга травма.