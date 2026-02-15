Анина Цурбриген не завърши първия манш на гигантския слалом

Състезаващата се за България Анина Цурбриген не успя да финишира в първия манш на гигантския слалом при жените на Зимни олимпийски игри 2026. 22-годишната скиорка, родена в Швейцария и с българска майка, стартира с номер 45 при дебюта си на зимна Олимпиада, но пропусна врата в долната част на трасето „Олимпия деле Тофане“ в Кортина д'Ампецо и отпадна от състезанието, съобщава БТА.

Цурбриген е единствената българска представителка в алпийските дисциплини при жените, като на 18 февруари ѝ предстои участие и в слалома.

След първия манш начело е световната шампионка и олимпийска вицешампионка от Зимни олимпийски игри 2022 Федерика Бриньоне. 35-годишната италианка, която преди три дни триумфира и в супергигантския слалом на родна земя, записа време 1:03.23 минута и поведе с аванс от 34 стотни пред Лена Дюр (Германия), носителка на олимпийско сребро в паралелната смесена отборна надпревара от Пекин 2022.

Трета на 46 стотни е друга представителка на домакините – София Годжа, олимпийска шампионка в спускането от Зимни олимпийски игри 2018, която вече има бронз от спускането на 8 февруари.

Защитаващата титлата си Сара Хектор дели четвъртата позиция на 74 стотни от лидерската позиция заедно с Лара Колтури и Теа Луис Стиернесунд.

Олимпийската шампионка в гигантския слалом от Пьончан 2018 и световна шампионка от Куршевел 2023 Микаела Шифрин заема седмото място с изоставане от 1.02 секунди. Вторият манш стартира в 14:30 часа.