Масимилиано Алегри пред раздяла с Милан? Треньорът поставя бъдещето си под въпрос

25 Февруари, 2026 17:44 576 0

В последните седмици отношенията между него и ръководството на "росонерите" са се изострили

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Вълнения и неизвестност обгръщат бъдещето на Масимилиано Алегри начело на Милан, след като италианските медии разкриват, че наставникът сериозно обмисля раздяла с „росонерите“ след края на сезона. Според авторитетното издание SportItalia, опитният специалист е разочарован от трансферната политика и управлението на клуба, което поставя под съмнение продължаването на съвместната им работа.

В последните седмици отношенията между Алегри и ръководството на Милан са се изострили, особено след неубедителните резултати срещу Комо и Парма. Тези неуспехи допълнително са разклатили доверието между двете страни, като според източници, търпението на треньора е на изчерпване. Въпреки това, категорично решение за напускане все още не е взето.

Алегри възнамерява да анализира ситуацията и да прецени внимателно следващите си стъпки през идните месеци. Очаква се окончателното му решение да стане ясно едва след края на сезона.

Настоящият договор на Алегри с Милан е валиден до юни 2027 година, като в него е заложена и опция за удължаване с още един сезон. Въпреки дългосрочния контракт, бъдещето му на „Сан Сиро“ изглежда все по-несигурно.

Към момента Милан заема второто място в класирането на Серия А, изоставайки с 10 точки от лидера и градски съперник Интер.


