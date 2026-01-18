Тервел Замфиров спечели паралелния гигантски слалом от СК по сноуборд в Банско

Тервел Замфиров триумфира в паралелния гигантски слалом от Световната купа по сноуборд в Банско и записа първа победа в кариерата си на това ниво, съобщава БТА. Световният шампион за 2025 година в паралелния слалом добави още едно престижно отличие към визитката си, след като във финала надделя над австриеца Фабиан Обман. Българинът се състезаваше по по-неблагоприятното червено трасе на пистата „Алберто Томба“, но успя да бъде по-бърз с 0.15 секунди и предизвика бурни овации сред публиката в Банско.

Радостта за домакините стана още по-голяма благодарение на третото място на Радослав Янков. В малкия финал той се наложи над германеца Яник Ангененд, който беше най-бърз в квалификациите.

Двамата български представители се изправиха един срещу друг още на полуфиналите, което им попречи да спорят за златото в директен финал. Дуелът между тях се реши драматично в самия край, след като Янков падна в последните метри.

Преди това и Замфиров, и Янков стигнаха до топ 4 след впечатляващи победи в елиминационната фаза. В осминафиналите Янков елиминира лидера в генералното класиране Аарон Марк от Италия, а Замфиров се справи с трикратния световен шампион и победител в Банско от миналия сезон Андреас Промегер. И двамата българи караха по по-бързото синьо трасе при слънчевите условия на Бъндеришка поляна.

На четвъртфиналите Янков отстрани олимпийския шампион Бенямин Карл от Австрия, докато Замфиров се възползва от грешка на световния шампион Маурицио Бормолини и също продължи напред.

Победата на Замфиров е едва втора за български сноубордист в старт от Световната купа в Банско след успеха на Радослав Янков през 2017 година. Общо подиумите за България тук вече са пет, като Янков има и трето място от 2025 година.

В генералното класиране за Световната купа води Аарон Марк с 455 точки, следван от Маурицио Бормолини с 446 и Бенямин Карл с 425. Тервел Замфиров заема осмата позиция с 228 точки, а Радослав Янков е 12-и с 217.

В подреждането за паралелния гигантски слалом лидер е Карл с 367 точки, пред Марк с 350 и Бормолини с 314. Янков и Замфиров се нареждат съответно на осмо и девето място със 191 и 190 точки.