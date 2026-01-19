Андрей Рубльов с убедителен успех на старта в Мелбърн

Силно начало за Андрей Рубльов на Откритото първенство на Австралия! Руският тенисист, заемащ 13-ата позиция в основната схема, не остави никакви шансове на италианеца Матео Арналди, който е 65-и в световната ранглиста. В рамките на едва 1 час и 54 минути Рубльов затвори мача в три сета – 6:4, 6:2, 6:3, демонстрирайки впечатляваща форма и хладнокръвие на корта.

Още от първите минути на срещата Рубльов наложи темпото, като впечатли с мощен сервис и безпогрешни удари от основната линия. Руснакът реализира цели 8 аса и удвои броя на уинърите спрямо съперника си – 36 срещу 18, което ясно подчерта превъзходството му в този двубой.

С този успех бившият член на топ 10 в световната ранглиста поведе с 3:2 победи в преките сблъсъци с Арналди, затвърждавайки реномето си на един от фаворитите в турнира.

Във втория кръг Рубльов ще се изправи срещу португалския квалификант Жауме Фария.