Андрей Рубльов с убедителен успех на старта в Мелбърн

19 Януари, 2026 17:34 474 1

Руският тенисист сломи италианеца Матео Арналди

Андрей Рубльов с убедителен успех на старта в Мелбърн - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Силно начало за Андрей Рубльов на Откритото първенство на Австралия! Руският тенисист, заемащ 13-ата позиция в основната схема, не остави никакви шансове на италианеца Матео Арналди, който е 65-и в световната ранглиста. В рамките на едва 1 час и 54 минути Рубльов затвори мача в три сета – 6:4, 6:2, 6:3, демонстрирайки впечатляваща форма и хладнокръвие на корта.

Още от първите минути на срещата Рубльов наложи темпото, като впечатли с мощен сервис и безпогрешни удари от основната линия. Руснакът реализира цели 8 аса и удвои броя на уинърите спрямо съперника си – 36 срещу 18, което ясно подчерта превъзходството му в този двубой.

С този успех бившият член на топ 10 в световната ранглиста поведе с 3:2 победи в преките сблъсъци с Арналди, затвърждавайки реномето си на един от фаворитите в турнира.

Във втория кръг Рубльов ще се изправи срещу португалския квалификант Жауме Фария.


