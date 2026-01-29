Новини
Елена Рибакина отново на финал в Мелбърн: Казахстанската звезда срази Джесика Пегула

29 Януари, 2026 15:39 543 3

  • елена рибакина з-
  • откритото първенство на австралия-
  • тенис-
  • джесика пегула-
  • арина сабаленка

В спора за трофея тя ще се изправи срещу Арина Сабаленка

Елена Рибакина отново на финал в Мелбърн: Казахстанската звезда срази Джесика Пегула - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Елена Рибакина за пореден път доказа класата си на корта, след като си осигури място на финала на Откритото първенство на Австралия. Казахстанската тенисистка демонстрира хладнокръвие и впечатляваща игра, побеждавайки американката Джесика Пегула с резултат 6:3, 7:6(7) в оспорван двубой, продължил час и 40 минути на легендарната арена „Род Лейвър“.

Рибакина показа защо е сред фаворитките за титлата – тя реализира 77% от точките си при първи сервис и 72% при втори, като успя да пробие съперничката си веднъж, което се оказа достатъчно за спечелването на частта.

Във втория сет битката стана още по-напрегната – и двете тенисистки си размениха по три пробива, а изходът бе решен в драматичен тайбрек. Там Елена запази самообладание, минимизира грешките и сложи точка на спора с безапелационен бекхенд по правата.

Така Рибакина се класира за втори път на финал в Мелбърн, където ще се изправи срещу добре познатата си съперничка Арина Сабаленка. По-рано днес световната №1 Сабаленка се наложи над Елина Свитолина и си осигури място в решаващия сблъсък.

Припомняме, че именно Сабаленка спря Рибакина на финала през 2023 година, а в преките им двубои беларускинята води с 8:6 победи.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Червената шапчица

    0 0 Отговор
    Един грозен, досаден, късокрак и дебело-зъг хибрид между баща - канадец и майка- корейка с име Пегула, сега е американка, беше разнебитен на корта от Елена Рибакина, за мой кеф и голямо нещастие за Николай Драгиев, който се разрева в ефир, след като преди това се на--а 100 пъти.... Това изречение стана май доста дълго, а...

    16:17 29.01.2026

  • 2 Червената шапчица

    0 0 Отговор
    Николай Драгиев е адски досаден, дразнещ бездарник...

    16:19 29.01.2026

  • 3 Червената шапчица

    0 0 Отговор
    Николай Драгиев, ония пияни руски туристи, когато те обладаваха в бунгалата на Шкорпиломци, са били невнимателни и малко груби. Но нали после ти се извиниха... Явно болката отминава, но срамът остава,... Недей да мразиш всичко руско...

    16:23 29.01.2026

