Елена Рибакина отново на финал в Мелбърн: Казахстанската звезда срази Джесика Пегула

Елена Рибакина за пореден път доказа класата си на корта, след като си осигури място на финала на Откритото първенство на Австралия. Казахстанската тенисистка демонстрира хладнокръвие и впечатляваща игра, побеждавайки американката Джесика Пегула с резултат 6:3, 7:6(7) в оспорван двубой, продължил час и 40 минути на легендарната арена „Род Лейвър“.

Рибакина показа защо е сред фаворитките за титлата – тя реализира 77% от точките си при първи сервис и 72% при втори, като успя да пробие съперничката си веднъж, което се оказа достатъчно за спечелването на частта.

Във втория сет битката стана още по-напрегната – и двете тенисистки си размениха по три пробива, а изходът бе решен в драматичен тайбрек. Там Елена запази самообладание, минимизира грешките и сложи точка на спора с безапелационен бекхенд по правата.

Така Рибакина се класира за втори път на финал в Мелбърн, където ще се изправи срещу добре познатата си съперничка Арина Сабаленка. По-рано днес световната №1 Сабаленка се наложи над Елина Свитолина и си осигури място в решаващия сблъсък.

Припомняме, че именно Сабаленка спря Рибакина на финала през 2023 година, а в преките им двубои беларускинята води с 8:6 победи.