Елина Свитолина за първи път на полуфинал в Мелбърн

Украинската тенис звезда Елина Свитолина написа нова страница в своята спортна биография, след като за първи път се класира за полуфиналите на Откритото първенство на Австралия. Световната номер 12 демонстрира впечатляваща форма и категорично надделя над третата в ранглистата Коко Гоф от САЩ с убедителното 6:1, 6:2 само за 59 минути на корта.

Свитолина, която до момента бе достигала четири пъти до четвъртфиналната фаза в Мелбърн, този път не остави никакви шансове на 21-годишната си съперничка. Украинката впечатли с безупречен сервис, реализирайки 4 аса, докато Гоф не успя да запише нито един. Американката допусна цели 5 двойни грешки, за разлика от Свитолина, която не направи нито една.

В хода на двубоя Свитолина спечели 7 от 14 разигравания на втори сервис и успя да пробие подаването на Гоф цели 6 пъти. В същото време украинката допусна само една възможност за пробив, която не бе реализирана от опонентката ѝ.

След този впечатляващ успех, 31-годишната Свитолина ще се изправи срещу Арина Сабаленка от Беларус в битка за място на големия финал.