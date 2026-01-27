Новини
Елина Свитолина за първи път на полуфинал в Мелбърн

27 Януари, 2026 12:27 687 2

  • тенис -
  • елина свитолина-
  • полуфиналите -
  • откритото първенство на австралия-
  • коко гоф -
  • сащ-
  • украйна

Украинката прегази Коко Гоф

Елина Свитолина за първи път на полуфинал в Мелбърн - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Украинската тенис звезда Елина Свитолина написа нова страница в своята спортна биография, след като за първи път се класира за полуфиналите на Откритото първенство на Австралия. Световната номер 12 демонстрира впечатляваща форма и категорично надделя над третата в ранглистата Коко Гоф от САЩ с убедителното 6:1, 6:2 само за 59 минути на корта.

Свитолина, която до момента бе достигала четири пъти до четвъртфиналната фаза в Мелбърн, този път не остави никакви шансове на 21-годишната си съперничка. Украинката впечатли с безупречен сервис, реализирайки 4 аса, докато Гоф не успя да запише нито един. Американката допусна цели 5 двойни грешки, за разлика от Свитолина, която не направи нито една.

В хода на двубоя Свитолина спечели 7 от 14 разигравания на втори сервис и успя да пробие подаването на Гоф цели 6 пъти. В същото време украинката допусна само една възможност за пробив, която не бе реализирана от опонентката ѝ.

След този впечатляващ успех, 31-годишната Свитолина ще се изправи срещу Арина Сабаленка от Беларус в битка за място на големия финал.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    1 2 Отговор
    Кокото и е пуснала мача

    Коментиран от #2

    12:29 27.01.2026

  • 2 Много ясно

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "ООрана държава":

    Коко и е бутнала гювеч. Сабалянкова ще и даде 2-3 гейма.

    13:07 27.01.2026

Новини по спортове:
