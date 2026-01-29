Арина Сабаленка срази Свитолина и се класира на финал на Australian Open

Беларуската тенис звезда Арина Сабаленка си осигури място на финала на Откритото първенство на Австралия за четвърти път в своята кариера. Световната номер едно не остави шанс на украинката Елина Свитолина, като я победи категорично с 6:2, 6:3 за едва 76 минути на легендарния корт „Род Лейвър Арина“.

Още от първите минути Сабаленка наложи темпото, като в първия сет реализира 63% от точките си на първи сервис и впечатляващите 75% на втори, пробивайки съперничката си два пъти.

Във втората част беларускинята продължи да доминира, печелейки 76% от разиграванията на първи сервис и 60% на втори, като отново реализира два пробива и допусна само един.

С този успех Арина Сабаленка се доближи на крачка от трета титла на Australian Open, след като вече триумфира в Мелбърн през 2023 и 2024 година. Миналата година тя отстъпи във финалния двубой на Мадисън Кийс, но сега е решена да си върне трофея.