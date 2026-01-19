Новини
Новак Джокович с исторически подвиг: 100 победи на Australian Open след разгром над испанец

19 Януари, 2026 19:19 682 2

В следващия кръг сърбинът ще се изправи срещу победителя от двубоя между французина Теренс Атман и квалификант

Новак Джокович с исторически подвиг: 100 победи на Australian Open след разгром над испанец - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Новак Джокович записа своята стотна победа в основната схема на Australian Open, демонстрирайки класа и безапелационна доминация срещу испанеца Педро Мартинес. На легендарния корт „Род Лейвър Арена“, където сърбинът се чувства като у дома си, той не остави никакви шансове на съперника си и го победи с категоричното 6:3, 6:2, 6:2.

Въпреки слуховете за здравословни проблеми преди началото на турнира, 38-годишният Джокович показа завидна подвижност и енергия, сякаш времето за него е спряло. Още от първите минути на срещата той наложи убийствено темпо, а ретурите му бяха безпогрешни – истински кошмар за Мартинес, който така и не намери отговор на вихрената игра на световния №1.

Във втория сет сърбинът буквално „заключи“ испанеца на корта, като не му позволи да развие каквато и да е инициатива.

Дори опитите на Мартинес да промени хода на мача в третата част бяха посрещнати с хладнокръвие и още по-голяма агресия от страна на Джокович, който приключи двубоя за малко повече от два часа.

С този успех Новак Джокович се превърна в първия тенисист в историята, достигнал 100 победи на три различни турнира от Големия шлем – постижение, което затвърждава мястото му сред най-великите в спорта.

Мисията за рекордна 25-а титла от Шлема започва повече от убедително, а в следващия кръг сърбинът ще се изправи срещу победителя от двубоя между французина Теренс Атман и квалификант.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ЧАЛГАР

    1 0 Отговор
    Ох лошо ми е , баце на кой ни оставяш .

    19:32 19.01.2026

  • 2 Орел

    0 0 Отговор
    Айде сега, разгром. Разликата в класите беше голяма. Не обиждайте испанеца.

    19:35 19.01.2026

