В ЦСКА се забавляват, ето как (ВИДЕО)

Халфът Джеймс Ето’о получи своя специален плакет за Играч на полусезона, след като спечели вота на феновете на „червените“. Призът му бе връчен от треньора Христо Янев на сутрешното занимание на отбора в Турция.

Джеймс прие с усмивка наградата под бурните аплодисменти на съотборниците си, които му направиха и тунел, през който трябваше да мине, за да приеме поздравленията им.

„Благодаря за приза Играч №1 на ЦСКА през есента. Само ЦСКА!“, заяви Джеймс Ето’о.