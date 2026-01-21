Новини
В ЦСКА се забавляват, ето как (ВИДЕО)

21 Януари, 2026 16:45 394 2

  • джеймс ето’о-
  • цска-
  • христо янев-
  • футбол

Призът му бе връчен от треньора Христо Янев на сутрешното занимание на отбора в Турция

В ЦСКА се забавляват, ето как (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Халфът Джеймс Ето’о получи своя специален плакет за Играч на полусезона, след като спечели вота на феновете на „червените“. Призът му бе връчен от треньора Христо Янев на сутрешното занимание на отбора в Турция.

Джеймс прие с усмивка наградата под бурните аплодисменти на съотборниците си, които му направиха и тунел, през който трябваше да мине, за да приеме поздравленията им.

„Благодаря за приза Играч №1 на ЦСКА през есента. Само ЦСКА!“, заяви Джеймс Ето’о.


Оценка 2.3 от 3 гласа.
  • 1 Маалии

    1 1 Отговор
    И тоя взе златна топка

    16:55 21.01.2026

  • 2 Няма вече ЦСКА...

    2 1 Отговор
    ...има ЛИТЕКС-СОФИЯ!

    16:55 21.01.2026

