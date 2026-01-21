Цял отбор играчи аут от Рейнджърс за мача с Лудогорец

Рейнджърс е изправен пред изключително сериозни проблеми със състава си преди домакинството на Лудогорец от седмия кръг в основната фаза на Лига Европа. Мачът на стадион „Айброкс“ е утре, 22 януари, от 21:45 часа, а мениджърът на шотландците Дани Рьол ще трябва да реди състава си без помощта на цели 11 играчи.

Причините за многобройните отсъствия са комплексни - от контузии до липса на картотеки за новите попълнения в турнирите на УЕФА1 информира dsport.

Новите попълнения извън сметките

Голяма част от отсъстващите са играчи, привлечени през последния трансферен прозорец, които обаче нямат право да играят в настоящата фаза на Лига Европа.

Датското крило Андреас Сков Олсен, белгийският национал до 21 г. Туур Роменс и дефанзивният халф Точи Чуквуани пристигнаха в клуба след крайния срок за регистрация на футболисти в УЕФА и ще гледат мача от трибуните.

Френският централен защитник Клинтън Нсиала също няма да бъде на разположение, тъй като е обявен за ненужен от треньорския щаб, въпреки че наскоро записа участие за Купата на Шотландия.

Лазаретът на "Джърс" е пълен

Контузиите допълнително усложняват ситуацията в тима от Глазгоу. Няколко ключови фигури са извън строя за дълъг период от време.

Халфът Конър Барън е получил травма в коляното по-рано през месеца и се очаква да отсъства до април, макар и да не се нуждае от хирургическа интервенция. Универсалният защитник Дужон Стърлинг пък е с мускулен проблем и завръщането му се очаква най-рано през следващия месец.

Албанският плеймейкър Недим Байрами така или иначе нямаше да играе заради контузия в подколянното сухожилие, но той дори не е включен в европейската листа на Рейнджърс.

Други липси

Списъкът с липсващи футболисти не спира дотук. Няколко играчи, които наскоро се завърнаха в игра или са част от ротацията, също са извън сметките за европейския двубой.

- Дерек Корнелиус: Канадският защитник беше премахнат от състава за Лига Европа по-рано през сезона заради мускулна контузия.

- Раби Матондо: Въпреки че наскоро се завърна в групата след дълго лечение на травма в коляното, той няма право да играе в турнира.

- Бейли Райс: Младият халф е записал само един мач през сезона заради мускулен проблем.

- Кийрън Дауъл: Отбеляза гол при разгромната победа с 5:0 за купата, но не е част от състава за Лига Европа и ще бъде принуден да гледа мача от трибуните.