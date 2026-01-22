Най-сексапилна футболистка в Англия

Обявената за най-сексапилна футболистка в света Алиша Леман е пред завръщане в Англия. Този сезон тя играе в Комо след неособено успешен престой в Ювентус. В новия си отбор обаче националката на Швейцария също не успя да се наложи и най-вероятно ще напусне Италия. Според испанския „АС“ интерес към нея има от страна на Лестър.

Алиша вече има богат опит на Острова, където игра в Уест Хем, Евертън и Астън Вила. По време на престоя си в тима от Бирмингам тя се залюби с бразилеца Дъглас Луис, който по това време беше част от мъжкия тим. След това и двамата преминаха в Ювентус, но пътищата в живота им се разделиха. Този сезон халфът беше пратен под наем в Нотингам и сега госпожица Леман, която се радва на 15,9 милиона последователи в Инстаграм, също може да се озове в Англия.