Новини
Спорт »
Световен футбол »
Най-сексапилна футболистка в Англия

Най-сексапилна футболистка в Англия

22 Януари, 2026 11:59 912 6

  • алиша леман-
  • футбол-
  • женски футбол

Този сезон тя играе в Комо след неособено успешен престой в Ювентус

Най-сексапилна футболистка в Англия - 1
Снимка: Instagram
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Обявената за най-сексапилна футболистка в света Алиша Леман е пред завръщане в Англия. Този сезон тя играе в Комо след неособено успешен престой в Ювентус. В новия си отбор обаче националката на Швейцария също не успя да се наложи и най-вероятно ще напусне Италия. Според испанския „АС“ интерес към нея има от страна на Лестър.

Алиша вече има богат опит на Острова, където игра в Уест Хем, Евертън и Астън Вила. По време на престоя си в тима от Бирмингам тя се залюби с бразилеца Дъглас Луис, който по това време беше част от мъжкия тим. След това и двамата преминаха в Ювентус, но пътищата в живота им се разделиха. Този сезон халфът беше пратен под наем в Нотингам и сега госпожица Леман, която се радва на 15,9 милиона последователи в Инстаграм, също може да се озове в Англия.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дедо

    4 0 Отговор
    Невероятен Асс

    12:04 22.01.2026

  • 2 Нека

    5 0 Отговор
    Гол да го вкара...... Това работи жената, да го вкарва гол!

    12:17 22.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 6135

    0 0 Отговор
    Пъпчива, с татуировки и напомпани атрибути.
    Не знам какво намират в тази, но тя успешно може да конкурира нашите плеймейтки!

    12:32 22.01.2026

  • 5 Накой

    0 0 Отговор
    Жена футболист е като африканец скиор.

    12:41 22.01.2026

  • 6 Aлфа Bълкът

    0 0 Отговор
    И защо съм изтрит, защото ми е супер противна и грозна ли? Никакъв чар няма в лицето, прилича на извънземно.

    12:43 22.01.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ