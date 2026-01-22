Новини
Иван Иванов показа характер и се класира на четвъртфинал в Испания

22 Януари, 2026 19:36 499 1

Българинът спечели срещу 18-годишния Амир Омарханов

Иван Иванов показа характер и се класира на четвъртфинал в Испания - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Иван Иванов показа характер и шампионски дух, за да се класира за четвъртфиналите на тенис турнира на твърди кортове за мъже в Манакор (Испания) с награден фонд от 15 хиляди долара.

Националът на България за „Купа Дейвис" спечели срещу 18-годишния Амир Омарханов (Казахстан) със 7:5, 6:7(3), 6:3 в мач, продължил два часа и 44 минути на кортовете в Академията на Рафаел Надал.


Световният шампион при юношите пропиля ранен аванс от 2:0, но с втори пробив в 12-ия гейм си осигури успеха в първия сет.

Във втората част българинът отново бе по-стабилният тенисист и поведе с 5:3, като сервираше за мача. Иванов обаче загуби осем от следващите десет разигравания и допусна изравняване за 5:5. В тайбрека казахстанецът, 814-и в ранглистата на АТП, поведе с 6:2 след серия от четири поредни точки, след което изравни резултата в сетовете.

В решаващата трета част Иван Иванов доминираше и със серия от четири поредни гейма стигна до крайния успех.


В битка за място на полуфиналите Иванов ще се изправи срещу победителя от двубоя между втория поставен Макс Бейзинг (Великобритания) и Лука Кастаньола (Италия).

855-ият в световната ранглиста при мъжете българин продължава силното си представяне в Манакор, след като по-рано през месеца стигна и до финал на друг турнир от същия ранг.


