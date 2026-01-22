Новини
Спорт »
Световен футбол »
Реал Мадрид с ключово решение за Юрген Клоп

Реал Мадрид с ключово решение за Юрген Клоп

22 Януари, 2026 20:45 555 0

  • реал мадрид-
  • юрген клоп-
  • алваро арбелоа-
  • треньор-
  • футбол-
  • слухове-
  • diario as-
  • шаби алонсо-
  • спортни новини

Ръководството на мадридчани е избрало да даде шанс на Алваро Арбелоа

Реал Мадрид с ключово решение за Юрген Клоп - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

В последните дни футболният свят е разтърсен от спекулации около бъдещето на Юрген Клоп и възможността той да поеме кормилото на Реал Мадрид. Въпреки нарастващите слухове, „белият балет“ изненадващо е решил да стопира всякакви разговори с германския специалист, поне засега. Това разкрива авторитетното испанско издание Diario AS, което твърди, че ръководството на мадридчани е избрало да даде шанс на Алваро Арбелоа да се докаже като постоянен наставник.

След раздялата с Шаби Алонсо, Реал Мадрид бе изправен пред необходимостта да реагира светкавично. Временното назначение на Арбелоа бе прието като временна мярка, но името на Клоп веднага изплува сред фаворитите за поста, редом с Енцо Мареска и Маурисио Почетино. Макар Клоп да обяви, че се оттегля от треньорската професия, за да поеме ръководна роля в Ред Бул, слуховете не стихват, че именно Реал Мадрид е един от малкото клубове, които биха го изкушили да се завърне на скамейката. Самият Клоп обаче остава резервиран. Той категорично отрече да е водил разговори с представители на „Сантяго Бернабеу“ и подчерта, че на този етап отговорът му би бил отрицателен. Освен това, германецът намекна, че раздялата с Алонсо може да е сигнал за вътрешни напрежения в клуба – изказване, което едва ли е било прието с ентусиазъм от мадридското ръководство.

Решението на Реал Мадрид да заложи на Арбелоа не е случайно. От една страна, това е опит да се вдъхне увереност на младия треньор, а от друга – да се запази неговият авторитет пред отбора. Ако играчите възприемат Арбелоа само като временен вариант до евентуалното пристигане на Клоп, влиянието му в съблекалнята би било сериозно подкопано.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ