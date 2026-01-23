Новини
Двама младежки национали на България ще имат нови отбори в Италия

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Двамата младежки национали на България - Мерт Дурмуш и Адриан Райчев ще имат нови отбори в Италия, съобщава tuttomercatoweb. Офанзивните футболисти са собственост на Пиза, където наскоро подписа и защитникът Росен Божинов.

През първата половина от сезона Дурмуш игра като преотстъпен в Тернана, докато Райчев беше част от Фрозиноне. Техните наеми ще бъдат прекратени.

Пиза ще прати Дурмуш във Вис Песаро, докато Райчев ще премине в Понтедера.

През първата половина на сезона Мерт Дурмуш записа 10 мача за Тернана, в които вкара един гол и направи една асистенция.

Райчев изигра едва два мача за първия отбор на Фрозиноне.


