Двама младежки национали на България ще имат нови отбори в Италия

Двамата младежки национали на България - Мерт Дурмуш и Адриан Райчев ще имат нови отбори в Италия, съобщава tuttomercatoweb. Офанзивните футболисти са собственост на Пиза, където наскоро подписа и защитникът Росен Божинов.
През първата половина от сезона Дурмуш игра като преотстъпен в Тернана, докато Райчев беше част от Фрозиноне. Техните наеми ще бъдат прекратени.
Пиза ще прати Дурмуш във Вис Песаро, докато Райчев ще премине в Понтедера.
През първата половина на сезона Мерт Дурмуш записа 10 мача за Тернана, в които вкара един гол и направи една асистенция.
Райчев изигра едва два мача за първия отбор на Фрозиноне.
