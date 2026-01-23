Новини
Карло Анчелоти и Бразилия се споразумяха за нов договор

Карло Анчелоти и Бразилия се споразумяха за нов договор

23 Януари, 2026 13:45

Очаква се контрактът да бъде подписан през първата седмица на февруари

Карло Анчелоти и Бразилия се споразумяха за нов договор - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бразилската футболна конфедерация (CBF) и Карло Анчелоти се споразумяха за удължаване на договора на италианеца до Световното първенство през 2030 г., пише Globo. Очаква се контрактът да бъде подписан през първата седмица на февруари.

В момента Анчелоти печели приблизително 10 милиона евро годишно – най-високата заплата сред треньорите на националните отбори. В настоящия му договор има клауза, според която той ще получи бонус от 5 милиона евро при спечелването на Световното първенство това лято.

Условията на новото споразумение ще бъдат подобни, но бонусите за определени постижения ще бъдат коригирани.


